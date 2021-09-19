大澳水鄉花燈節人潮逼爆　團體決定中秋節及追月夜不亮燈

「大澳水鄉花燈節」於本月11日已經舉行，一連數周花燈活動吸引不少人蜂擁而至，昨日（18日）為中秋節前的周末，主辦單位因應大量人流到達更在昨晚約7時發出呼籲「敬請尚未到大澳的朋友們今晚不要出發入嚟賞燈」。主辦團體「大澳非茂里」今日（19日）凌晨在Facebook專頁公布，由於賞燈市民過多，而疏導人流工作未如理想，對大澳居民的日常活動造成影響。團體經經初步商討後決定，本周二（21日）中秋節及翌日（22日）的「追月」夜將不會亮燈，而下周一、二（27日及28日）也暫停亮燈，

「大澳非茂里」解釋停燈決定，希望中秋佳節能讓當地市民過節，同時讓大澳居民在周末勞碌過後可以休息。除了以上4天作出調整，截至本月底的其他日子，亮燈時間亦更改在晚上6時半至9時進行，並且停止跨涌橋和新基大橋亮燈；而鄉事委員會廣場、吉慶前街及石仔埗會繼續亮燈。

團體提醒前往大澳觀賞花燈的市民，須遵守現場所有的即時安排，並顧及其他人及大澳居民的感受。

有關安排宣告，引來網民「大澳非茂里」Facebook專頁留言，大部分人士均表示諒解決定。其中網民「迪奧」表示，昨日有太多人在過橋位置觀賞花燈和拍照，認同會構成負荷危險，又說：「明白你們提早熄燈原因，已經安排得好好，打擾到大澳居民，請你們多多包涵我們先真。」

當中亦有網民為觀賞花燈而請假，但因停燈決定而緣慳一面；更有網民指責主辦單位決定。網民Samson Lee指不認同停燈決定，而自己因花燈活動而預訂於當地留宿，又指留宿價錢很貴，建議主辦單位應每晚亮燈，但可以縮短時間，「整晚不亮燈的安排十分反感，明年不要再辦了，以免又再受騙。」有關留言引來討論，有人指留言者「自私」，亦有人反問有否顧及當地居民感受，亦有人指停燈對活動和市民均有損失。

另有一名網民Kristala Cristal稱自己為有份畫燈籠的義工，同樣因全家人約好日子到場欣賞自己的手作成果，但目前卻停燈感到失望。該網民指，若大澳居民怕遭打擾，不明白為何大肆宣傳活動，「一宣傳開嚟一定大把人入去，到頭來一面倒只怪遊客其實遊客都好無奈！」