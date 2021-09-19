有選民使用關愛隊指投票較快 帶同導盲犬到場選民滿意安排

在選舉委員會界別分組選舉中，新設關愛隊投票，有年屆70歲的金融服務界選民在投票後指使用了關愛隊投票，毋須排隊，但其他選民需要等候較長時間，他又認為票站數目太少。亦有選民帶同導盲犬去投票，指話安排很好，很快可以投票，滿意大會安排。

另有選民認為今次能使用關愛隊投票，安排妥當，流程亦暢順，大約15分鐘就完成投票。

此外，有勞工界選委候選人於灣仔港鐵站附近擺設街站，希望能向市民介紹界別的主張，為業界發聲，又表示對全數當選充滿信心。

有工會派出50人參選，該工會會長吳秋北表示希望勞工界能團結一致，解決香港問題，認為是次選舉關乎香港未來發展，非常重要。他希望能捍衞打工仔的權益，為勞工界發聲，選出適合的議會，令政府有效施政，以追回因過去議會內拉布而拖慢的進度，又加強融入國家發展大局，並呼籲各位市民多向他們了解勞工界的主張。

議員麥美娟表示有信心候選人能全數當選，認為即使有競爭亦屬良性，團隊明日亦會再會見傳媒，分析選舉結果。

對於今次選舉改為全由團體票選出，麥認為與過去選舉分別不大，因為勞工界選委一直以工會、團體為基礎。她認為最大分別在於今次選舉能集中討論勞工政策和民生議題，減少政治爭議，對社會影響力會更大，又能更好地團結勞工。