葛珮帆冀選委做好把關工作　鄭泳舜：氣氛與區選差別大

對於新一屆選舉委員會選舉，議員葛珮帆指以往每一次選舉都非常高度政治化，未必可以代表業界，今次選舉加入不少新團體，例如基層等聲音成為委員，可謂任重道遠；選委更需提名立法會議員，讓整個香港大步向前走，不會再有無謂爭執。

此外，她指選委會都會選出立法會議員，是十分重要的把關者，負上重大責任，希望委員認真做好工作，不要允許「扮愛國者」或「忽然愛國者」成功參選。

另一議員鄭永舜指選委會選舉是本港完善選舉制度後舉行的第一場選舉，相較上一屆氣氛緊張的區議會選舉有很大分別，他表示，今早到選舉場地視察時會場氣氛平和，現場有警察維持秩序，社會落實《港區國安法》和完善選舉制度後終於恢復理性。

鄭又指選委會選舉有一定競爭性，來自社會各界的人踴躍參選，期望選委會選舉能夠選出代表社會各階層聲音的選委和立法會議員，自己作為基層主要工作者能把基層聲音帶入選委會。他又透露最近立法會運作效率比以前提升不少，期望下一屆特首能繼續推動香港前進。

議員劉國勳指是次選委會選舉是3場重要選舉開始，對其後的選舉可以作良好示範。無論是候選人的代表性和均衡性都和過去有鮮明代表，人數由1200人增加至1500人，更有不少基層和內地代表團體，令選民更多元化，又能有效體察民生以及與內地聯繫。

劉又指今年的候選人政崗均集中處理民生和經濟議題，在拉票方式上亦有明顯差別，過去候選人拉票大多踏低其他候選人，但今次卻公平公正地競爭，努力發表政綱。