曾國衞指境外投票要慎重安排　積極考慮口岸設臨時票站

政制及內地事務局局長曾國衞今午(19日)到沙田大會堂票站巡視，指票站情況暢順，呼籲踴躍投票盡公民責任；指出境外投票安排要慎重考慮、不能貿然推出，但會積極研究在12月的立法會換屆選舉中在口岸設立臨時票站安排。

本次選舉首次使用電子派票，曾表示已進行多次測試，更有第三方技術顧問負責整個技術穩定性，稱系統本身穩定性沒有問題，政府亦有後備方案，強調毋須擔心。他又指電子派票安排旨在提高效率及準確程度，未來必然發展自動化、電子化，明白剛推出措施投票人需時適應及磨合，但表示目前為止整體暢順。

他又指警務處負責安保工作，因應大型活動而部署適當警力，是不容有失。對於下次選舉在口岸設立票站方面，他指出境外投票安排要慎重考慮，不會貿然推出，明白不少港人在內地無法投票，會積極考慮設立口岸臨時票站安排，以平衡防疫安排和便利市民權利。

對於社會仍有聲音指新選舉制度是小圈子選舉，曾國衞表示完全不贊成，稱新的選委會有不少調整，是香港縮影，強調選舉不是要人數多、競爭激烈，對香港有幫助才是優質民主。