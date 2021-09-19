16歲仔離港赴英後確診　鰂魚涌康怡花園K座納強檢

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，本港今日(19日)新增3宗輸入病例，涉及1男2女，年齡介乎25至38歲，患者分別自菲律賓及卡塔爾抵港，他們均已接種新冠疫苗，其中2人涉及L452R變種病毒。本地個案方面，由於無錄得源頭不明個案，衞生防護中心將不召開疫情記者會。本港個案累計至12,161宗，今日另錄得約5宗初步個案。

此外，防護中心正調查1宗外地確診個案，涉及1名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座(9-16室)，他於本月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國，離港前曾於本月4日在香港進行檢測但沒有染疫，惟他在上周四(16日)出現病徵，同日在英國當地檢測後確診。

根據資料，該患者分別在7月8日及29日，於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。防護中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，相關流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。另外，跑馬地藍塘道110號安碧苑亦被納入強檢名單，相關的指明人士須於明日(20日)進行病毒檢測。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有3名確診病人(個案編號：12129、12135、12142)出院，至今共有11,872人康復出院；現時共有37名患者，分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。目前公立醫院已啟用563間負壓病房，合共1,043張負壓病床。