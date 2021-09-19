梁美芬斥過往攬炒派禍港　選委會新選制吸納人才

身兼基本法委員會委員的議員梁美芬批評過去的立法會地區直選，令一批攬炒派人士禍港，而新選制則能吸納了很多過去不敢參與選舉的政治人才出任選委。

梁認為過去的選舉制度，特別是比例代表制的立法會地區直選，令一些毫無政績，只打著政治口號，甚至激進、攬炒立場的都能當選，掌握區議會撥款、立法會審議法案、財政預算案和選出特首的權力，對香港的禍害大眾有目共睹。

她指新選制能夠更加貫徹《基本法》均衡參與的原則，保障香港社會和諧，繁榮穩定，提升管治人才質素。她認為選委會新選制能吸納了很多過去不敢參與選舉，陷入政治泥漿摔角的人才，例如大學校長、院士、行業泰斗做選委。

在視察兩個票站後，她認為票站運作暢順，指示清晰。她指2019年的區選有不少黑暴分子在票站外搗亂，重複排隊阻礙市民投票，她當日排了兩次隊都沒法投票，而情況今天已不復見。她又認為關愛隊，在大熱天時對長者、孕婦人道得多。

她又認為無論是當然、自動當選或競選當選的選委都應該多面對群眾，接地氣地了解市民所需，為香港提名和選出才德兼備，眾望所歸的管治人才做特首和立法會議員。