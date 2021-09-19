已打針者下月初赴英格蘭免隔離　港府：將更新疫苗接種紀錄

因應英國政府最新公布，由當地時間10月4日凌晨4時起，英國將更改國際入境規定。在經修訂的制度下，由香港前往英格蘭的人士須在入境前14日或以前，已在認可地區的相關衞生當局完成接種指定的新冠肺炎疫苗，方可免除隔離，而相關接種紀錄須列明出生日期。港府今(19日)表示，食物及衞生局正着手更新本港的新冠疫苗接種紀錄，以配合國際入境規定，包括符合英國政府最新的疫苗紀錄要求。

根據英國當局最新公布，英格蘭現行採用的紅、黃、綠三級制只會保留紅色名單，除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士均不可入境。港府指，本港現時屬綠色名單，而在經修訂的制度下，由香港前往英格蘭的人士須在入境前14日或以前，須已在認可地區的相關衞生當局，完成接種指定的新冠肺炎疫苗，方可免除隔離，並須在入境第2日接受病毒測試。至於未完成接種者抵英後則須自我隔離10日，並在入境第2日及第8日接受測試。

另外，在新修訂的制度下，相關疫苗接種紀錄須列出有關人士的出生日期。港府表示已知悉英國政府就入境英格蘭的新規定，包括獲認可新冠肺炎疫苗接種紀錄須包括出生日期的要求。食衞局正着手處理在疫苗接種紀錄加上出生日期的安排，務求符合英國政府的最新要求。待相關安排落實，將再公布詳情。