大埔桃源洞綠化地改建公屋　料砍990棵樹建2400單位

政府早前曾提出發展大埔馬窩路桃源洞一塊「綠化地帶」，以發展公營房屋。近日城規會宣布修訂大埔分區計劃大綱核准圖，位於運頭塘邨旁、達運道及馬窩路交界的桃源洞綠化地帶用地將會改劃為「住宅(甲類)10」地帶，需要移除990棵樹木，預計可興建3幢住宅大廈合共提供2,400個單位，能夠容納約6,480人居住。同區亦有另一幅位於優景里的土地將被改劃用途用於房屋發展。

根據政府文件所示，馬窩路桃源洞綠化地帶面積大約3.87公頃，改劃後將會建成3幢41層樓高的住宅大樓，以及1間有18個課室的小學、1座附屬停車場，以及遊樂場與社福設施等。發展範圍內有約1,330棵樹木，預計需要移除990棵樹木，當中沒有樹木被列入《古樹名木冊》，大部分屬常見樹種，署方屆時會於附近覓地作生態補償。而考慮到有關發展密度、附近建築物的高度及地勢等，住宅大樓的建築物高度限制約為主水平基準上135米。

此外，同區另一幅位於優景里的「住宅(丙類)10」用地，亦會被改劃為「住宅(乙類)11」和「住宅(乙類)12」地帶，該地面積約3.6公頃，如改變用途後該地最高地積比限制可由1.2倍升至約3.6倍，同樣用於房屋發展。政府指任何人士均可於今年11月17日以前就有關修訂表達意見。

有關修訂曾於7月時在大埔區區議會討論，政府部門代表指經過交通、環境、排水排污及空氣流通評估，初步認為方案不會帶來不可接受的影響，惟當區區議員質疑發展後人口新增逾萬人，擔心交通配套未能配合，會帶來交通擠塞及停車場泊位不足等問題。