患肌肉萎縮症月底做脊椎手術　10歲曼聯小球迷冀獲C朗打氣

一名患有罕見肌肉萎縮症的10歲男童，因脊椎側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急需於月尾進行手術；其母親為鼓勵本身是足球迷的男童，冀聯絡到他的偶像，「C朗」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)為其打氣，獲不少網民響應，在社交平台上留言支持。

10歲男童吉吉(Marcus)半歲大時，確診脊髓性肌肉萎縮症第1型，日常生活需要呼吸機及輪椅協助。其母親近日在社交平台指出，吉吉因脊椎側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急需在本月27日進行脊柱手術。不過，該手術需要全身麻醉，對吉吉來說風險非常高，希望網民祝福。

由於吉吉是曼聯球迷，偶像是知名球星C朗，其母親早前在友人協助下去信曼聯，最終獲曼聯領隊蘇斯克查回信鼓勵。吉吉其後亦有拍攝一段影片致謝，片中可見吉吉雖未能流利說話，但仍十分興奮，期間亦有祝福曼聯在賽事奪得佳績。不過，其母親指「雖然知道這是很難甚至是奢望」，但仍希望可聯絡上C朗為吉吉打氣，令他知道「人生充滿希望和奇迹」，期望網民可集氣為吉吉達成心願。