政Whats噏：逾百空置議辦出租3個月　房署安排令人費解

區議員辭職潮之後，唔單止大批議席懸空，仲有好多議員辦事處呈空置狀態。近日房屋委員會向區議會秘書處發出信函，話房屋署有一批空置議辦單位，港九新界加埋有122個，歡迎議員申請租用。之不過，出租期相當短暫，只係由今年10月中至到明年年初新一屆立法會議員任期開始，即係話租用辦事處不足個3月就要搬走，咁到底會有邊個願意承租呢？

目前未有議員辦事處嘅屯門區議員張錦雄，嫌空置議辦出租期太短，又指當局嘅做法令人費解。佢話見當局提供嘅附表，房屋署喺屯門區有4個空置議辦，其中兩個喺友愛邨、大興邨同兆康苑就各有一個。對於議辦出租，房屋署向來以當區區議員為第一優先，其次係同區嘅鄰區區議員，跟住就係立法會地區議員，排最後就係功能組別議員。依家屯門區呢4個議辦短租單位，都係由早前辭職區議員交返畀房屋署，按道理就一定無當區區議員會承租嘞，因為佢哋都辭咗職啦！

至於未辭職嘅區議員，絕大部分都已經喺自己嘅選區範圍內開設辦事處，根本無需要喺選區以外再承租多一個短期議辦。而今屆立法會議員嘅任期已去到尾聲，跟住就係選舉，相信佢哋都唔會喺呢個時候去承租短期議辦。

張錦雄話，呢個時候有意去承租房屋署空置議辦者，相信只有宣誓後不會被DQ，但目前未有議辦嘅區議員，但呢類人有幾多呢？真係屈指可數！況且短期租用議辦單位，申請水、電、煤無幾耐又話要中止服務，就算租用議辦可向政府申領相關津貼都唔值得。佢估計房屋署今次發信函邀請議員短租，無人回覆嘅機會應該高達99%。

據悉，房屋署今次嘅安排，係為咗出年新一屆立法會，畀啲新議員有地方可以揀之前，要空置嘅議辦單位物盡其用。身兼議員嘅觀塘區議會主席柯創盛認為以善用資源嘅角度，議辦單位的確不宜長期空置。之不過出租期咁短，空置議辦由裝修到可以投入服務，租約都差不多期滿，真係呢頭搞掂轉頭就要交返畀房屋署。佢話房屋署今次嘅安排，恐怕無咩人有意欲去申請囉！