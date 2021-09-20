騙徒冒入境處向供應商發訂單　聲稱買電子產品企圖行騙

有不法之徒假冒入境處向多間電子產品供應商發出訂單，聲稱入境處需要大量智能電話、手提電腦及電視機，邀請供應商報價，更離譜是騙徒使用印有入境處標誌的訂單及卡片，相當「似模似樣」，惟送貨地址則位於荃灣工廈，東網記者曾上門了解，發現上址並非入境處辦事處，而是一間物流公司，記者曾相約騙徒會面，對方以疫情為由拒絕。據悉，入境處已接獲十多個供應商查詢，迅速作出反應，確定從沒發出相關訂單，已即時向警方報案，警方網絡安全及科技罪案調查科正全力調查案件，至今未有供應商中招。

東網從其中一個供應商取得的「入境處訂單」，發出者為一名外籍人士，自稱是「高級採購及會計總監」，辦事處地址是灣仔入境事務大樓，電話則是一個手提電話號碼，送貨地址則位於為荃灣橫窩仔街永桂工業大廈，訂單要求提供50部iPhone 12 Pro Max 512GB，更聲稱收貨後可於30日內找數，要求該供應商報價，此外，又附上一張卡片，與訂單一樣同樣有入境處標誌，乍看之下，令人信以為真。

東網記者曾根據卡片資料致電騙徒，對方是一名外國人士，指該部門對智能電話需求殷切，正邀請不同的供應商報價，若有公司成功中標，又急需收到款項，他可安排10日內找數。惟當記者要求與對方見面時，該騙徒以疫情為由拒絕，稱現時該處正推行「在家工作」，但可透過電郵聯絡。

記者曾到送貨地址視察，發現該樓層面積不大，全層約有3個單位，均鎖上大門，門外裝有閉路電視，其中一個單位外寫有物流公司名稱，但不察覺室內有人活動。據附近工作的人士透露，該樓層主要是貨倉，平日出入的人不多。

入境處表示，早前收到多個供應商查詢，稱收到不明來歷電郵，附有偽稱由入境處發出的訂單，要求供應不同貨品，包括智能電話、手提電腦及其他文儀用品等。入境處澄清從未發出有關訂單，並已將相關事件轉介警方跟進。

入境處強調，該部門的物資採購均按照《物料供應及採購規例》進行，並透過政府採購系統進行相關程序。入境處呼籲如任何人士收到可疑訂單，請勿提供任何個人資料或貨物，保持警惕，慎防受騙，並應向警方舉報。任何人士如收到類似可疑電郵，可致電（852）2824 6111或電郵至enquiry@immd.gov.hk，向入境處查詢。

據了解，入境處自今年6月初接獲10多個供應商不約而同作出相關查詢。入境處經初步調查後，確認相關組別並未發出有關訂單，遂即時報警處理，以免有人受害。

警方表示，於今年6月接獲報案，指有供應商收到虛假電郵，對方冒稱為公職人員，並向不同供應商要求提供各種不同類型的產品，包括手提電腦、智能電話、電視機等等，並且要求供應商按照其指示，將貨物發送到指定物流公司。經初步調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。