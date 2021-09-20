小學辦真人版桌遊 　逾30家庭鬥智鬥力

位於九龍城區的保良局林文傑英文小學，今年舉辦了一個不一樣的暑期活動，於7月13日在校內操場舉辦了真人版「龍城小先鋒」桌遊，學生穿上迷你版警察制服，拿着1比1的人形棋子，在放大版棋盤上鬥智鬥力。該校校長文詩詠認為，遊戲帶出正面訊息，讓學生認識更多社會發生的事情，他們與家長亦玩得十分投入，倘下次再有機會舉辦相關活動，一定會支持。

文校長表示，校方獲警方邀請舉辦相關活動，由於當日正值暑假，得以騰空操場放置大棋盤，在多名警員的努力下，迅速布置好場地，迎接逾30個家庭到來遊玩。她指出，遊戲寓教於樂，又可以讓學生學習求生策略，一舉多得。同時，由於有嘉賓來到學校參與活動，亦可順道讓更多人認識該校。遊戲結束後，她向學生及家長總結遊戲帶出的訊息，認為：「最重要是態度，要欣賞社會上有不同人協助市民，維持社會安全及解難」。

桌遊除帶出防罪訊息，亦可增進親子關係。九龍城區家長教師會聯會會長曾慶華表示，他育有一對分別就讀中六及中一的子女，子女透過該桌遊認識更多九龍城的地標，例如宋皇臺及海心公園，他們一家人其後亦有實地參觀，坦言：「與子女多了很多話題，亦多了很多溝通時間，增進親子關係」。他又指，以往子女只透過電視劇認識警察工作，透過桌遊，他們認識到警察階級、裝備，以及處理案件的元素等，增進知識。