東方日報A1：家屬控訴私院也甩漏　寶血粉碎團圓中秋

私家醫院寳血醫院(明愛)一名七旬男患者，本月初術後留院期間突然跌倒，家屬趕到現場後發現患者失去意識，但無醫護替他即時施救及急救，之後轉院的過程又諸多「甩漏」。家屬質疑醫院出現重大失誤，導致延遲救援，患者一度心跳停頓17分鐘，現時留醫明愛醫院內科病房，已持續2周昏迷不醒、情況危殆。家屬早前要求醫院交代事件詳情但慘遭冷待，於是向本報求助，冀本報為民請命，討回公道。

現年78歲羅先生(下稱羅)在9月3日於寶血醫院完成前列腺手術。2日後即9月5日，主診醫生早上11時替羅檢查，指他康復進度良好，一兩日內可出院。豈料，家屬在同日的11時23分接到院方通知，指羅於醫院跌倒，並僅交代羅的情況是「無乜反應」。家屬約11時半趕到病房後，發現羅呼吸困難、幾乎無意識，鼻孔只插著一條俗稱「貓鬚」的輸入氧氣管，身邊一個醫護人員也沒有。家屬隨即到櫃檯呼救，職員表示已聯絡主診醫生，家屬再三催促下，才急召駐院醫生到場替羅急救，並安排轉往公立醫院的明愛醫院。期間，羅曾心臟停頓，家屬也曾要求「鎖𨋢」欲直接將羅送往樓下以爭取時間，職員應允卻無實行，導致接送羅下樓期間，升降機多次停下。

至12時許，羅送抵明愛醫院，經急症室搶救，並進行緊急超聲波及電腦掃描，羅恢復心跳，但情況仍危殆，下午轉送深切治療部。急症室的醫護表示，羅患上急性肺栓塞，心臟停頓了17分鐘，腦部已死亡，甦醒機會渺茫。約一周後，羅拔喉後奇跡地可自主呼吸，並轉送內科病房，但持續昏迷，日前情況再惡化，醫生預計一兩日內會離世，著家屬做好心理準備。

另一方面，在事發後2日即9月7日，家屬親身到寶血醫院要求交代。然而，院方未有派人與家屬會面，僅透過電話回覆，指事件尚在調查中，要求翌日下午再會面。家屬稱院方當時態度惡劣，更指「你們（家屬）不知（患者）為何跌倒，我們（院方）也不知道！」家屬認為院方的回應，猶如在傷口上灑鹽，自此亦再無聯絡他氜。家屬提出種種質疑，並嚴斥道「我們至今都不知為何跌倒，但為何在患者跌倒後，不即時安排檢查及急救？為何無人看顧他？醫生竟然近半小時才出現！」

寶血醫院（明愛）回覆本報指，病人於事發當日11:16突然倒地，職員協助他回床、作出臨床監察，繼而通知主診醫生及家屬。病人11時半出現冒冷汗及淺呼吸徵狀，職員即時召駐院醫生，醫生為病人注射去水針藥及繼續供氧，診斷後認為嚴重，須轉送急症室。主診醫生到達後，認為情況危急，即時進行心肺復甦。至於就鎖𨋢事宜，醫院稱職員有通知總務，但總務到達前，救護員已把病人送入升降機。醫院又稱，管理層在事發翌日已收到事件報告，但病人家屬於7日要求會面時，一些關鍵資料尚未核實完畢，因此相約翌日下午再談，但家屬不接受。院方現已完成初步調查，希望家屬方便的時候進行溝通。

對於院方的說法，家屬表示不滿，質疑院方僅以「冒冷汗及淺呼吸」形容病情，隻字不提患者曾心跳停頓，事後也無主動聯絡家屬。而且，院方依然無回應為何無即時召駐院醫生急救等問題，質疑醫護疏忽照顧、判斷失誤，致延誤救援。家屬已透過義務律師向院方發信，要求保留閉路電視片段等相關證據，並將向衛生署作出投訴，欲追究責任。