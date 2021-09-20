術後病人長時間臥床　雙腿乏活動易出事

78歲的羅先生本月3日順利完成前列腺手術後，恢復進度良好，兩日後卻突然出現急性肺栓塞。有呼吸系統科專科醫生向本報表示，一般而言，剛完成手術的患者須臥床一段時間，雙腿缺乏活動，靜脈血流就會緩滯、形成血塊，或造成下肢腫脹。一旦血塊脫落，就會沿着靜脈衝上肺部，導致氣促、胸口翳悶等症狀。如血塊較大，完全堵塞主動脈，就會引發急性心臟衰竭，患者可突然休克，造成生命危險。不過，跌倒一般不會誘發急性肺栓塞，料羅有可能因急性肺栓塞病發、血壓下跌、感到暈眩，然後才跌倒。

該醫生續指，急性肺栓塞可在毫無預兆下發生，黃金治療時間是愈快愈好。如阻塞情況輕微，醫生會使用薄血藥等藥物分解血塊，並提供氧氣。如情況極度危急，就須加強藥物劑量，甚至需接受外科手術治療。至於寶血醫院急救時使用去水針藥，他認為對肺栓塞病情的幫助不大，但能減輕心臟負荷。

另一名呼吸系統科專科醫生亦稱，此症可使患者在數分鐘內失去意識，危及生命。不過，由於患者未必有明顯病徵，所以診斷有一定難度，醫生急救時未必有足夠時間進行掃描及檢查，以作診斷，只能施行一般的急救程序。不時有個案返魂乏術，須進行解剖才知道致命原因。如果患者本身凝血功能異常，醫生會處方抗凝血藥物，以預防栓塞，但若沒有明顯的風險因素，就未必會這樣做，剛完成手術的患者，如使用該類藥物，會有大出血的風險。