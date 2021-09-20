羅伯料自己出院度佳節叫老伴放心　約定旅行恐成空全家難接受

中秋佳節本是共敍天倫之樂的日子，豈料飛來橫禍。羅先生只是有前列腺的毛病，身體其他狀況均健康，他多年來一直照顧患有高血壓及行動不便的妻子。事發前一日，其妻有到醫院探望剛完成手術的羅，甚至事發當天早上兩夫妻亦互通電話，羅更着妻子不用擔心，他很快能出院與家人共度中秋佳節，豈料這通電話有可能成為夫妻之間的最後一次對話。羅的孫兒向本報表示「爺爺出事之後，嫲嫲每日都很心痛、記掛他，但她未打針，一直無法去明愛探爺爺！」

羅先生兒孫滿堂，並且更已是曾祖父級，最年幼的曾孫不足一歲，但也會牙牙學語地叫他「太太」（即太爺）。孫兒眼中的爺爺是很重視家庭的人，他嘆道，「爺爺很喜歡小朋友，經常陪他們玩，也會接他們放學，所以常常催我結婚，想看我結婚生子，可惜已機會渺茫！」羅的兒子更聲淚俱下表示，「他一生都給了家庭，前一晚我們通電話，還計劃去泰國、台灣旅行。我們好不捨得，但不想他繼續痛苦……」

孫兒續表示，爺爺的子女都是基層打工仔，但都很孝順。得知爺爺要做手術，都不忍他到公立醫院排期，想盡快處理，讓他早日出院享福。而且，公院探病限制多，嫲嫲未打針就不能探望，所以爸爸和叔叔伯伯們一起「死慳死抵」湊夠約10萬元手術費，讓爺爺到私家醫院做手術，期望有更好的服務。沒想到，醫院處事疏忽，更至今都毫無任何交代「全家都好難接受，一間大型醫院豈可如此對待病人同家屬？」