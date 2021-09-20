誤將學徒訓練學員資料外洩　職訓局致歉並停用網頁

職業訓練局誤將學員資料外洩。有申請職訓局學徒訓練計劃的學員表示，早前以網上搜尋器搜尋「網上申請學徒訓練」，結果竟顯示了其個人資料，包括姓名、電話及身份證號碼首4位數等資料，令他連月來遭受數以百計的陌生電話滋擾。職訓局證實事件，已聯絡搜尋器清除紀錄，並就事件致歉。

有讀者向東網反映，日前他透過網上搜尋器「QWANT」搜尋網上申請學徒訓練，搜尋結果顯示數則職訓局的網址，內容涉及學徒訓練的申請人個人資料，包括全名、電話、身份證號碼、電郵、年齡及學歷等，令他遭受陌生電話滋擾。

東網記者隨後以「QWANT」嘗試搜尋相關結果，未見有顯示申請人的全名及身份證號碼，但仍顯示電郵、年齡、工作地區及學歷等資料，相關結果不止一則。

職訓局回覆本報時表示，轄下的學徒事務署獲悉部分經學徒事務署網頁申請學徒職位的人士，其部分個人資料曾於網上搜尋紀錄顯示，署方已停止相關網頁運作，並聯絡網絡搜尋器以清除網上搜尋紀錄。

署方已就事件通知有機會受影響的人士，並已通知個人資料私隱專員公署。學徒事務署對事件深感抱歉，正全面檢視相關網站系統，避免發生同類事件；惟事務署沒有提及涉事人數。

現時職訓局網頁暫時不能就學徒訓練進行網上申請，並顯示網站正在維修中，但仍可以下載申請表格。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，涉事網站沒有設定正確的權限，若網站將權限設定為網站管理人，申請人填妥資料，就不會被公開。

個人資料私隱專員公署指，已收到相關機構的資料外洩事故通報，並已按既定程序跟進事件。