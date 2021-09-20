預製鋼筋先導計劃推行3年　每年使用量增至14.6萬噸

近年本港大量基建項目動工，為加強應用創新建築技術，港府早於3年前曾推出預製鋼筋組件先導計劃，以減少地盤進行的紮鐵工序。過去數年，使用預製鋼筋組件的數目有所增加，由2018年約3.3萬噸增加至去年約14.6萬噸，當中約60%工程屬公共工程，其餘則屬私人工程範圍。

預製鋼筋組件即是在地盤以外的工場，以自動化技術預先為鋼筋進行加工及裝配，例如預先切割、屈製、接駁，或預製鋼筋籠等，完成後可直接送往地盤使用，達致減省建築工序之用。

政府於3年前推出的預製鋼筋組件先導計劃，鼓勵建造業使用預製鋼筋組件，該計劃會強制指定的政府工程地盤，使用指定百分比的預製鋼筋組件。計劃推出後，有4間預製工場參與項目，分別由高力集團、紹榮銅鐵，以及滬港聯合3間公司營運。私人工程亦可向相關工場訂購預製鋼筋組件。

發展局表示，政府一向鼓勵建造業積極採用預製鋼筋，以減少在工地，尤其在空間相對較小的工地，使用預製鋼筋可提升生產力及減少物料浪費。此外，「建造業創新及科技基金」於2020年亦有提升使用預製鋼筋的資助水平，由每公噸200港元及每個工程項目上限300萬港元，增加至每公噸300港元及上限500萬港元。該局會不時審視相關政策，以促進整體建造業包括預製鋼筋行業的持續發展。