Dr.東：盛夏養心好時機　紅色食物幫到你

中醫認為「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，需要按照不同季節養生，因時制宜。註冊中醫陳翠萍指出，心屬「君主之官」、「生之本」，保護「心之陽光」可避免體虛心悸，個人的整體生活質素會得以提升。盛夏時節養生重「養心」，但「心」要如何養？她指出，根據五臟與五色的對應，心臟對應紅色，故夏天以紅色食物養心，另外亦可從睡眠及按壓穴位入手，達致養心。

中醫所指的「心」有兩種，除了是實質的心臟器官，另一個解釋是情智上的心。陳醫師指出，從中醫角度來看，夏天屬火，又因火氣通於心、火性為動，夏天天氣炎熱，血壓甚至會較高，容易令人心浮氣躁，出現口渴、胸悶、心悸、失眠等情況。正所謂「心靜自然涼」，此時便需護心養心、固護心陽，時刻保持情緒平穩，否則會對身體有壞影響。

夏天養心可從食療方面入手。陳醫師表示，紅色的食物都有養心功效，例如山楂、番茄、士多啤梨、赤小豆、紅豆、蘋果、葡萄酒等。她指出，從西醫角度來看，上述部分食物除了含有茄紅素，亦有抗氧化之效，對心血管有幫助。

陳特別提到，在中醫角度來看，食物的形狀與臟器亦有關聯，例如山楂是中空，與血管相似，故有助血管運行。不過，她強調中醫講求中庸之道，任何食品都不適宜過量，「好多人聽到山楂好，就一味只係食山楂」，她建議不同食物輪流在不同日子進食。

穴位按壓方面，陳醫師指，「內關穴」處於手腕位置，在腕環紋放上3隻手指，中間位置便是內關穴。熱夜心火盛，難以入眠，陳建議可在睡覺前按內關穴，有安眠入睡之效。另一穴位是「勞宮穴」，位於手心中央，她指，多作按壓同樣有養心之效，例如常見長者以按摩球在手中搓揉，便是按壓「勞宮穴」。

平日可作「子午覺」亦有助養心。陳醫師表示，「子午」是指上午的11時到下午1時，此時心經當令，是養心關鍵時刻，可靜心躺臥或是小睡片刻，可收「養陽助陰」之效。她指出，適當地休息一下補充睡眠，可增強體力及消除疲勞，達致養心。

此外，陳醫師推介兩款適宜在夏天飲用的泡茶，閒時放下繁忙的工作，靜心坐下泡一壺寧神茶，以紓鬱結。

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