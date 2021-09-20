麵包店「斬崩刀」傷人案　1重創女店員須接受開腦手術

昨晨(19日)7時許，一名男子突然持刀闖進長沙灣海麗商場一間麵包店，不由分說向店內職員揮刀追斬，2名分別姓林(60歲)及姓許(63歲)女職員大驚呼救，無處走避下慘遭斬傷，期間疑兇更高舉利刀，向兩女頭部方向劈去，危急之際，一名姓司徒(39歲)麵包師傅從餅房衝出擋格，左手慘被斬至見骨。兇徒得手後，遺下兇刀奪門逃去，現場地面血漬斑斑。

未幾，另一名姓黃女職員如廁返回店內，赫見同事倒臥地上，有如血人，大驚報警求助。警方接報封鎖現場調查，檢獲一把8吋長的利刀，刀尖已斷開，而3名職員則分別被斬傷臉、頭及手，俱清醒送院治理，據知職員均表示與疑兇不相識，不明遇襲原因。

姓許女傷者大仔，於今日(20日)凌晨向東網表示，其母額頭被斬，送往明愛醫院時淸醒，惟因頭骨被斬碎，並有大約3厘米刀鋒碎片留在頭顱內，故其後須轉至瑪嘉烈醫院接受開腦手術，並留醫深切治療部。

案中姓郭(40歲)疑兇其後到長沙灣警署自首，經初步調查，他涉嫌傷人被捕，正被扣留調查，案件由深水埗警區刑事調查隊跟進。據了解，被捕男子懷疑有情緒病記錄，已於公立醫院覆診逾10年；有人透露事發前曾到麵包店買麵包，期間懷疑聽到店員議論「精神病」，心感不忿下返回寓所擸刀作案。