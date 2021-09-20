東方民調：優厚條件挖角　內地盡攬港精英

香港經過黑暴一役，不但嚇怕內地人才，外國企業也減少派員駐港，加上內地推出多個來勢洶洶、條件優厚的招攬專才政策，吸引香港人才落戶，加劇人才流失，令港府相形見絀。有學者警告，目前人才外流情況已不容忽視，若港府仍「懶懶閒」無法挽留人才，恐影響香港長遠發展，導致百業萎縮。

良民證申請再闖高峰，但還未計及北上移居的港人，近年內地接連推出吸引香港人才計劃，包括進一步擴展粵港澳三地的備案管理措施至本地城市規劃專業，香港的城市規劃專才可透過簡便備案方式，對應內地相應資格，在廣東省直接提供服務；而建築、工程、測量和園境的專才，亦可在內地開業及執業，目前已有45間相關企業和189位專業人士完成備案。

另外，深圳前海和珠海橫琴亦分別於去年10月和前年12月實施類似措施，讓合資格香港建築及工程界企業和專業人士，到內地參與兩個自貿區的建設發展；至今共51間企業和331位專業人士完成備案。換言之，香港至少已有近百間企業，以及逾500名專才打算到內地工作。

除上述行業外，內地政府亦在中醫行業上，為港人提供便利措施。廣東省中醫藥局近日公布多項惠港政策措施，包括內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師等。該局上月底公布，廣州、深圳以及珠海3個城市合共7個機構試點，已經以合約制形式招聘10名香港中醫師。

近年各行各業已面對人才荒，教育界亦是重災區，有學校因教師離職未能開設部分科目，更有新聘請的教師與學校簽約後，寧毀約賠錢離開；醫護流失亦非常嚴重，去年7月1日至今年6月底，全職醫生及護士流失率均較去年同期上升，部分是因移民所致，令公立醫院人手更加緊絀。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，香港各大學培訓不少人才，但他們畢業後欠缺港府協助苦無出路，內地卻推出多項吸納人才措施，包括提供數以百萬元計的貸款，或以十分便宜租金，甚至免費提供地方讓人才創業，此消彼長下，香港人才流失情況恐愈加嚴重。