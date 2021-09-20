東方民調：暴疫夾擊施政無能　香港被邊緣化勢淪二線城市

香港移民潮愈趨嚴峻之際，內地又推出優厚政策挖走精英，香港人才不斷流失，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，港府管治無方，市民面對劇烈社會動盪，包括前年反對修訂《逃犯條例》引發的黑暴肆虐，以及新冠肺炎重挫經濟等，成為港人「出走」的催化劑。受訪者坦言對前景感到悲觀，加上香港市場狹窄欠發展空間，港府無力挽留人才，恐影響香港競爭力及被邊緣化，淪為二線城市。

由2016年至今年8月底，警方過去5年共收到逾15萬宗俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」申請，主要用於各類簽證申請，包括移民、升學及工作。今年首8個月有26,397宗良民證申請，差不多等於去年全年的29,251宗。2019年是申請高峰，因為黑暴示威潮政治氣氛令人窒息，去年申請宗數稍為下跌，相信是疫情下阻礙了不少人的移民大計，日後疫情減退恢復通關，良民證申請隨時再闖高峰。

「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問413名18歲或以上市民，結果顯示，對於今年首8個月接獲的良民證申請，已接近去年全年宗數，43%受訪者坦言對香港前景感悲觀；33%直指移民潮愈趨嚴重；5%擔心為人口政策帶來衝擊。

港人移民潮持續湧現，31%受訪者認為主要原因是港府施政無能；31%認為是政治氣氛令人窒息；6%稱是生活質素下降。

內地推出多個條件優厚政策，招攬香港人才落戶，36%受訪者擔心香港被邊緣化；26%憂加劇人才流失；11%擔心國際金融中心地位不保。

香港各大學培訓不少人才，但畢業後到外地才有發展空間，31%受訪者批評本地市場狹窄；28%斥港府缺乏協助，為他人作嫁衣；25%無奈稱創業租金成本高，難實踐理想。

各行業人才流失，外國企業減少派員駐港，大部分受訪者憂影響香港發展，35%認為港府須創造吸引人才條件；30%擔心香港淪為二線城市；18%憂人才有出無入，影響競爭力。

香港面對人才荒，港府承認過往未有積極搶人才，39%受訪者歸咎廢官無力挽留人才；33%轟當局置若罔聞，後知後覺；8%斥當局補鑊懶懶閒。

綜觀情況，大部分受訪者認為香港接連遭黑暴及疫症夾擊令經濟一沉不起，港人感到前路茫茫欠出路，導致移民潮湧現，加上內地配套條件吸引，港府又無力招攬精英，人才有出無入勢削弱港競爭力，國際金融中心地位隨時不保。