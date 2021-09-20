社福界狄志遠抽籤險勝　稱非建制仍有參選空間　民主派周賢明落敗

選委會選舉通宵點票，13個界別分組中，社會福利界競爭最為激烈，由23人競逐12個席位，當中3名候選人，分別為新思維主席狄志遠、黃一峰及劉婉儀因票數相同，需以抽籤決定其中2人當選，最終狄與黃驚險當選。

社福界一向是泛民「囊中物」，上屆民主派全取60席，但選舉改制後，席位減至30席，僅12席需要選舉產生。最終屬非建制的狄志遠由抽籤奪得一席，而獨立民主派、西貢區議會主席周賢明僅得37票，未能當選。

狄志遠提到，非建制派只要溫和理性就有參選空間，狄形容此次選舉競爭激烈，是難打的仗，而非建制派只有他一人成為選委，感覺有點孤單，說完更一度哽咽。

但他相信非建制派只要以溫和理性為作風，就可得到選委支持，也有參選的空間，他估計未來亦會有非建制派人士參選立法會，而且勝算非常高。他又指，新思維有3、4名成員希望參選立法會，有待會員大會確認。至於特首選舉，他則指有助社福界發展是重要考慮，而且要聆聽市民聲音。

另外，在保險界別選舉中同樣出現抽籤情況，由於候選人黃漢興及王覺豪各取44票，需要選舉主任代為抽籤，最終黃取得最後一個議席。