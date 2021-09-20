選委會選舉點票時間遠超預期　選委會主席馮驊認衰道歉

選舉管理委員會主席馮驊今晨（20日）6時許見記者，對選委會選舉點票時間遠超預期感抱歉，承認運送票箱及點票過程不理想，就點票方面有需要詳細檢討，並向特首提交報告書。

他指首個票箱昨晚（19日）9時多才開啟，有票站報表有不相符地方，以玫點票程序多次停頓，至今晨（20日）3時多才可公布首個界別分組的選舉結果。

馮驊指，今日投票過程暢順，但點票方面，無論是在運送票箱，以致進行點票都不理想，所花時間超出合理預期。經初步了解或是有同時執行點票程序時不夠靈活、欠缺彈性，遇問題時沒即時尋求協助。在點票方面選舉事務處實在有必要檢討，選管會會詳細檢討可改善地方，亦會向行政長官提交檢討報告書。

就有候選人表示點票機有故障以致點票過程受影響，馮驊指是那是在用機器點算期間，因為紙張問題，出現「jam紙」，令點票停頓，已安排技術人員即時處理，並在稍後時間再進行點票。

至於是否用人手點票會較快，馮驊指選票內的選項很多，如果用人手點票，可能花費時間「還要多幾個鐘頭」，他說電子點票「已用了十幾二十年，技術層面不高」，最大問題是出現「jam紙」，是以放入紙張時要疊好和整理好，才不會出現問題。