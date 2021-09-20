對比上屆選委會選舉　今屆多個分組轉團體票投票率升

新一屆選委會選舉有13個界別需要進行選舉，與上屆2016年選委會選舉對比，部分界別例如泛民佔優的社福界，法律界及教育界等分組，都變成團體票，選民人數大幅減少，但投票率卻大幅上升，平均高達80%。

對比以往資料，可見選舉制度改變後，選委會選舉的投票率、人數方面都有明顯分別，2016年選舉委員會分組界別選舉有25個界別需要進行投票以選出委員，但今年需要投票的界別減少近半，僅餘下13個界別需要進行選舉；由於今屆選委會選舉，工商、金融界、專業界和基層、勞工和宗教等界全面廢除個人票，改為團體票，由上屆的逾24萬名選民，大幅下跌至今屆的7971名選民。

今屆選委會有13個界別分組要進行選舉，合共有4,889名選民，投票選出364個選委議席。上屆選委會選舉25個需要投票選出委員界別，仍有8個界別包括保險界；勞工界；金融服務界；建築、測量、都市規劃及園境界；社福界；法律界；中醫界；教育界今屆同樣需要進行選舉投票，雖投票人數大幅下降，但上屆該8個界別投票率介乎40%至80%；而今屆8界別投票率均高達80%，其中法律界及建築、測量、都市規劃及園境界更高達100%。

而新增需要競逐的5個界別，投票率同樣介乎90%之間，當中科技創新界投票率更達100%。