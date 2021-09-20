撞警車後被揭藏武器　乘客續准保釋至10.18

去年4月30日有市民在旺角聚集，當晚一輛私家車在洗衣街與山東街交界撞警車。其後警方在涉案車輛上檢獲一把改裝雨傘。車上男乘客經審訊後，被裁定管有攻擊性武器罪成，判囚8個月。他早前向高院申請保釋等候上訴，並獲原訟庭法官李運騰以人道理由，批准他保釋至今日（20日）。該上訴人今日返回高院應訊，再申請延長保釋4星期，獲得李官批准。上訴人獲准繼續以現金10萬港元，以及10萬港元人事擔保外出，期間不得離港，另須每日到警署報到。案件則押後至10月18日下午再訊。

是次保釋的申請人曾焌熙（29歲、無業），被控阻差辦公及管有攻擊性武器2罪。控罪指他於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔；以及在同時同地管有一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。他經審訊後被裁定阻差辦公罪不成立，但管有攻擊性武器罪成。同案私家車司機陳棟材（28歲、文員）則被裁定危險駕駛及阻差辦公罪罪成，被判囚8星期。

案情指，當日陳駕駛私家車駛至案發地點附近，期間一輛警車橫泊在其車前。警員然後落車，要求陳落車接受檢查。但私家車門突然打開，同時以時速5至10公里的速度向前駛並撞向警車。最終曾陳2人被警員拉出車按地制服。警方更在私家車車廂內找到涉案改裝雨傘。