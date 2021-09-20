政府正統籌資助機構宣誓安排　亦考慮申請公帑基金企業需否宣誓

繼要求公務員宣誓或簽署擁護《基本法》及效忠特區的聲明後，公務員事務局局長聶德權指政務司司長正統籌安排資助機構人員宣誓，並會適時會公布交代，包括申請政府基金的企業是否需要宣誓，亦會一併考慮。

商界議員林健鋒今日(20日)在立法會一個委員會上表示，接受公帑資助或申請政府基金的商界企業員工要否簽署聲明，而金融界議員陳振英亦問及當局至今有否發現有已簽署聲明的員工違反誓言。

聶德權回應稱，作為公職人員需要承擔擁護《基本法》的責任，政府正研究宣誓和簽署聲明涵蓋至其他公營和法定機構的範圍。他又指早前有公共圖書館擺放可能違反《香港國安法》的書籍，是較為接近違反誓言的個案，從表面事實而言，相關員工行為或存在違規情況，違反簽署的聲明，因此當局已啟動紀律程序處理；若法庭裁定有僱員違反涉及國家安全罪行，相關人士將被即時終止職務。

對於上年度公務員辭職比率是百分之1點零幾，約300多人，較過去有增加，聶強調該等公務員辭職可能涉及多種原因，不能全歸咎宣誓。他又指目前仍有2個未簽署聲明的公務員個案，仍未完成聘任安排處理，因為個案較複雜，仍需法律意見支援，但已接近尾聲。

該局早前向立法會提交文件，截至8月底，超過1.8萬名非公務員政府僱員已交回聲明，149人不理會或拒絕簽妥聲明，包括119名非公務員合約僱員，13名退休後服務合約僱員及17名其他聘用條款受聘的僱員。大部分人已辭職、約滿離任或被終止聘用。

在兼職政府僱員方面，8000人已交回聲明，380名不理會或拒簽聲明的人亦已悉數離開政府。公務員事務局又表示，截至目前有129名公務員不理會或拒絕簽妥聲明，絕大部分人已離開政府。