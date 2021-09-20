青年「明日大嶼」論壇搶咪　認非法集結判160小時社服

「守護大嶼聯盟」於3年前舉辦論壇，反對2018年施政報告中「明日大嶼」填海計劃。8名人士疑不滿苦候多時仍未等到機會上台發言，衝上台搶走前立法會議員姚松炎的咪高峰。其中一名中大男學生早前承認參與非法集結，今天（20日）在東區裁判法院被判160小時社會服務令。

本案19歲被告許嘉鍵，現在於中大電子工程系就讀二年級。他被控於2018年10月14日，在添美道2號政府總部東翼前地，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序或帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖破壞社會安寧。案情指，當日下午近3時有組織舉辦遊行，反對「明日大嶼」填海計劃，遊行終點為政府總部東翼前地。組織然後在遊行終點舉行公開論壇，市民可舉手輪流發言。晚上7時許，被告及另外7人在姚松炎發言時衝上台並將姚包圍，有人搶去姚的咪高峰。被告於2019年5月被捕，至今年初被落案起訴。他在警誡下承認自己當日曾經衝上台，以身體阻止他人接近，協助同伴搶咪。

辯方求情指，社會服務令報告正面，建議判處81至160小時社服令。被告當時受社會氣氛影響，衝動鹵莽之下干犯本案，希望法庭判社服令助其更生。裁判官黃雅茵指被告認罪、有悔意，個人行為已經較當年有改善，加上被告犯案時只有16歲，他的行為只是以身體擋住他人，故依從感化官建議判160小時社會服務令。至於同案另一名被告周家驊（28歲，文員）否認參與非法集結罪，案件將於10月5日開審。另一名被告黃家豪（21歲，學生）則承認非法集結及及普通襲擊罪，於今年7月被判監3星期。