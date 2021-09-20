海關拘裝修公司男董事　涉獨立屋加建樓梯工程貨不對辦

香港海關早前接獲市民舉報，指一間裝修公司在進行住宅裝修工程期間，懷疑不當接受付款，並作出虛假聲稱。海關經深入調查及研究事主提供的工程合約後，拘捕一名46歲裝修公司男董事。

不良營商手法調查課指揮官楊郁文指，事主年前曾就其於九龍塘牛津道的獨立屋，與涉案裝修公司簽訂裝修合約，期間，事主要求對方在屋內加建室內樓梯，並就樓梯提供相關設計。

然而，被捕男子在簽訂合約及收取逾400萬港元的建造樓梯費用後，訛稱事主提供的設計未獲政府相關部門批准，轉而要求事主接受美感、用料較差的設計。雙方在設計問題上發生糾紛，裝修工程從而拖延逾兩年，至近期，裝修公司再訛稱已完成工程並向政府部門提交完工申請。

業主無奈尋求海關協助，海關關員經仔細研究雙方簽訂的十多份工程合約，發現裝修公司懷疑從無意圖提供事主要求的設計，並作出虛假聲稱，指其設計不獲批准，於是上門拘捕公司的46歲男董事，並檢走一批電腦及合約文件等。正調查是否有更多受害人被同類手法對待。

楊強調裝修工程工序繁複、工期一般較長，加上普通市民未必熟悉工程術語，在簽訂工程合約時要小心查閱，揀選有信譽的商家，並在合約內訂明個別設計、物料要求，對於商戶就政府部門要求的聲稱，則應向有關部門查詢其真確性，市民如有懷疑，可向海關舉報。