香港劍擊隊揚威　奪全運男花團體賽銅牌

上屆全運銅牌得主香港男子花劍隊周一（20日）於全運會花劍團體賽擊敗上海隊，連續兩屆打入4強，雖然其後不敵頭號種子福建隊，未能躋身決賽，但仍在銅牌戰以45：36擊敗江蘇隊，為港贏得一面銅牌。

東京奧運金牌得主張家朗因傷缺陣下，香港男子花劍隊以蔡俊彥、張小倫及楊子加組隊參賽，於全運團體賽被列為5號種子直入8強，港隊面對上海隊未受挑戰，以45：29晉級，4強大戰頭號種子福建隊。

福建成員包括：上屆全運個人賽金牌得主陳海威、世錦賽團體銀牌得主施嘉洛、2018年亞運金牌得主黃夢愷及上屆全運個人賽第4名的陳偉全。

對手實力強勁，3名港將輪流登場過後，港隊以8：13落後。其後蔡俊彥在第5局對施嘉洛時兩度追至落後一分，他在此局得10分，比施嘉洛多4分。港隊戰畢此局後，以22：25落後福建隊，可惜之後再被對手拉開分差，最終港隊以29：45告負，無緣決賽。

一班港將在銅牌戰展現爭勝決心，其中張小倫第3局對强璐敏開段就連取4劍，此局為港隊將比數拉開至15：5，楊子加及蔡俊彥各得5劍，成功保持9分差。惟張小倫在第6局被黃龍龍不斷搶分，領先優勢被收窄至29：24。楊子加第7局對强璐敏發力取6劍，張小倫亦守住孫斌，最後蔡俊彥不負眾望，以6：4刺走黃龍龍，港隊以總比數45：36贏得銅牌。

女子組方面，同屬5號種子的香港隊（鄭曉為﹑符妤名﹑關渝澄及范琳娜）8強以42：41險勝浙江隊晉級，其後在4強以33：45惜負福建，無緣決賽。

香港女花隊於銅牌戰迎來陝西隊，鄭曉為以5：0擊敗傅瑩瑩先拔頭籌，范琳娜第2局惡鬥黃芊芊，以4：10告負，港隊落後1分。第3局符妤名為港隊收復失地，以13：12反超前，但鄭曉為在第5局2：5不敵黃啊麗，被陝西隊追至17：17。最終4名港將力戰下，以36：45不敵陝西隊，無緣踏上頒獎台。

同日展開田徑賽事，香港男子隊代表黃卓熙及何偉倫，以及女子隊的陳佩琦、李巧怡及江俊淇，均於100米初賽止步。