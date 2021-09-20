高院拒譚凱邦保釋　指難信他不會續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控「串謀顛覆國家政權罪」。其中一名被告譚凱邦自案件在今年3月初首度提訊後一直被還押。他上月向高院申請保釋被拒，國安法指定法官杜麗冰今天（20日）頒判詞解釋原因。法官指譚雖然承諾退出政治，但在考慮控辯雙方陳詞後，認為沒有充分理由相信譚在保釋期間不會繼續危害國家安全，故駁回申請。

法官在判詞表示，律政司一方陳詞指，譚凱邦曾在社交平台上發貼文，表明支持初選計劃，他指「會用盡一切方法抗爭，包括否決一切政府議案、預算案，亦會以最快速度清算以立法會保安之名與香港人對抗的前警員」。譚亦曾在公開演說中，號召國際社會制裁香港官員及警察，並表明堅決反對《港區國安法》，表示「呢條惡法係赤化香港，將香港嘅法治取消，蕩然無存。我哋唔要將啲案件拎上大陸審，因為呢個《國安法》根本就係加強版嘅送中條例，我哋係不能夠接受」。律政司一方稱，譚的立場沒有因《港區國安法》實施而有改變，若讓他保釋，他很容易便會利用不同平台危害國家安全。

申請人譚凱邦的代表大律師則指，譚發表號召制裁政府的言論時，是在《港區國安法》生效之前，而他亦沒有像其他初選案涉案人士般，親自簽署聲明。事實上，譚在初選中落敗，反映其政治影響力不高。大律師指，譚已經停用Facebook帳戶，現在亦已放棄政治，承諾退出政壇，未來會專注環境議題，力陳他在保釋期間不會違反《港區國安法》。惟法官最終拒絕讓譚保釋。