葉一堅出任海外公司授權代表　2美國人獲委壹傳媒旗下公司董事

壹傳媒( 00282 )遭保安局凍結資產，董事會所有董事及壹傳媒集團前主席葉一堅已辭去職務，並計劃啟動清盤。葉早前更辭去多間相關公司董事，僅留任壹傳媒管理服務有限公司董事，惟他自8月起新出任多間註冊非香港公司的授權代表。據公司註冊處資料，壹傳媒旗下兩間公司包括蘋果日報有限公司及蘋果訂閱服務有限公司已更換新董事，分別為John Christopher MacNeil及Laurence Leavitt Zuckerman，二人申報的地址為美國。當中，John Christopher MacNeil為資深影視製作人。

資料顯示，委任新董事的文件均於9月2日遞交至公司註冊處。兩人現為59家公司的董事，部分料與壹傳媒旗下刊物有關。至於壹傳媒前主席葉一堅已辭去多間相關公司董事，現時只留任壹傳媒管理服務有限公司董事，及由8月起新出任多間註冊非香港公司的授權代表。

壹傳媒旗下《蘋果日報》被控違反《港區國安法》停業近3個月，保安局上周已根據國安法第43條「實施細則」附表三向《蘋果日報》印刷有限公司發出凍結令，凍結其於將軍澳廠房。局長鄧炳強解釋，該廠房是危害國家安全罪行相關財產，而相關的公司已被檢控勾結外國勢力危害國安(「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」)。凍結令一出上址不得買賣，有執業大律師補充，凍結令可令與罪案相關物品在審訊有結果前不被外在因素影響，若有人希望移動凍結令包括的物品，必須向保安局局長申請。香港科技園公司亦要求收回將軍澳壹傳媒大樓地皮及提出違約索償。

被發出凍結令的蘋果印刷廠位於將軍澳駿光街3號，自《蘋果日報》停刊後，上址亦失去功能。同區的《蘋果日報》大樓，面臨遭香港科技園收回用地的命運，大樓的大門被人釘上木板，無法進出。

今年6月17日，保安局已引用國安法凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，包括《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司），涉款1,800萬元。當局同時去信7間本地銀行，通知已凍結與《蘋果日報》有關的3間公司資產。

保安局引用的《港區國安法》第43條「實施細則」附表三列明，保安局局長如有合理理由懷疑某財產是危害國家安全罪行相關財產，可藉書面通知作出指示，任何人不得處理該財產。除非已就有關財產提出限制令、押記令、沒收令或充公令的申請，且申請仍在待決中，否則通知有效期不得超過兩年。而保安局局長亦可向原訟法庭申請延長通知有效期。若任何人明知而違反相關通知即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁7年。