康宏3前職員串謀證券公司總經理詐騙　裁定罪成候判

康宏環球（前稱康宏金融控股，下稱康宏）2名前高層及1名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4960萬港元。上述4人被控2項串謀詐騙罪及1項交替控罪欺詐罪。案件今年2月於區域法院開審，至今天（20日）暫委法官王興偉作出裁決，裁定4人2項串謀詐騙罪成。

4名被告依次為康宏前行政總裁麥光耀（44歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（46歲）、康宏前經理黃淑安（40歲），以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明（48歲）。4名被告被控於2014年6月1日至2017年4月27日，串謀詐騙康宏理財控股有限公司（康宏之前名稱）、其董事局及潛在投資者。麥陳黃3名康宏前僱員則另被控於2014年6月1日至2016年1月31日，串謀詐騙聯交所，即隱瞞康宏証券為實際配售的代理。

控方指稱，麥陳黃3人案發時在康宏任職，麥光耀更間接持有康宏証券的股份，而康宏証券屬一間與康宏關連的公司。康宏於2014年7月至2015年1月，先後4次發行配售債券，麥開會時曾討論委聘康宏証券作配售代理，並討論關連交易等事宜，但未有定論。麥其後宣布委聘鼎成作配售代理，康宏証券則作為分配售代理，惟鼎成沒有向任何人配售任何康宏債券，實際配售由康宏証券進行，而鼎成亦與康宏証券達成分配協議，康宏証券會透過鼎成收取4960萬港元佣金，相當於康宏支付予鼎成逾5100萬港元佣金的96%。

在陳麗兒及黃淑安的訊息來往中，顯示她們知悉安插鼎成為代理，是為了隱瞞康宏証券為實際配售代理。康宏証券為關連公司，有關安排或涉及利益衝突，交易也屬關連交易，但康宏就配售所發的公告及年報，從未披露康宏証券有份參與。