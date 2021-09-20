「海洋光譜號」疑三度推遲公海遊　乘客大罵：出唔到船唔好賣廣告

皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」啟航日期不斷推遲，原來7月底復航的「海洋光譜號」已兩度延期至8月及10月，「香港郵輪俱樂部」facebook專頁今日(20日)發文指，「海洋光譜號」於首個公海行程展開前僅兩星期，突宣布再度推遲其啟航日期，原定10月5日、10月8日、10月10日 的3個航次將會取消，延至10月14日始出發。

「香港郵輪俱樂部」指出，今次已是「海洋光譜號」第三度推遲復航日期，受影響的乘客今日起會陸續收到通知及賠償方案。「皇家加勒比國際遊輪」的facebook專頁未有公布消息，但不少客人於舊貼文留言，有客人激動大罵：「賣咩廣告呀？出發前三個星期先至cancel（取消），成個假期俾你搞亂晒！仲要冇原因，第一次訂你哋，失望到極點！」有客人留言指：「出唔到船就唔好賣廣告，仲有冬天都嚟緊，公海凍到癡晒線點玩戶外活動，仲叫人改12月。」

皇家加勒比國際遊輪回覆客人留言時透露，指推遲復航日期，原因是政府最近對來自歐洲、北美和亞洲國家和地區的旅客實施新的旅行限制，和更長時間的隔離要求，令「海洋光譜號」部分已完成接種新冠疫苗的船員難以按照原計劃加入航程服務，故此部分航線因而取消。