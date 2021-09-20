天雨難阻小一交表叩門　喇沙現人龍　家長：仍想博一博

小一自行分配學位今日(20日)接受申請，傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校(小學部)門外均有排隊「叩門」的情況，有家長的兒子未達入學門檻仍想「博一博」，有家長則指移民潮下，不擔心女兒會沒有學校收讀。

喇沙小學今早9時起開始接受家長遞交自行分配學位申請表。東網記者到場視察，有約20人在校外等候。開始報名後亦有近30人在等待區等候。有家長專程來「搏一搏」，碰碰運氣。住附近的張小姐明知兒子在自行分配學位機制下只手持10分，未達入學門檻，入讀機會渺茫，但仍堅持一試。她間中會帶小朋友到學校門外感受學校氣氛，稱兒子很喜歡這間學校，形容「九龍塘沒有學校更適合我的孩子」，更指即使分數低於入讀要求，亦會叩門爭取機會。

而在9時抵達喇沙的包小姐說，大兒子在9月插班就讀小三，而幼子則可用俗稱「世襲制」升讀，即官津小學必須先錄取在校就讀學生的弟妹或在校員工子女。家住荃灣的她指兒子欣賞該校的環境及設施，以及較多課外活動，包括游泳等，認為十分適合興趣廣泛的兒子。

在喇沙小學附近的女校瑪利諾修院學校(小學部)，於早上11時開始才接受第一批表格，約10時半已有數名家長排隊，由於下起大雨學校安排家長入內等候，並在11時正式登記，人龍有近30人。住附近的鄧女士指，只是過來試一試，「人揀學校，學校都揀人」。她已為女兒報讀逾10間學校，加上本港近月出現移民潮，故不擔心女兒會沒有學校收讀。曾往英國讀書的鄧女士指，女兒暫時會留港就讀，待未來再考慮到外國留學，視乎女兒的意願。

教育局早前表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，必須在9月20日至27日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表，連同有關證明文件的正本及副本直接遞交到該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表，及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。