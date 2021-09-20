水上樂園明日正式開幕　入場人數將遵守防疫規例

海洋公園水上樂園將於明日（21日）中秋節正日正式開放，水上樂園今日（20日）舉行開幕典禮。海洋公園指，水上樂園開幕後一周至少有三日的票已售罄，包括中秋節翌日（22日）、周末（25日)及周日(26日），銷情理想，屬於預期之內。水上樂園入園人數會遵守政府防疫規例上限為50%，即約4,500人，但開幕時期未必用完全部名額。

對於有優先試玩場玩家意見反映排隊時間過長，有部分遊樂設施的輪候時間長達1小時，海洋公園公司主席劉鳴煒直言，全世界任何好玩受歡迎的設施都免不了排隊，水上樂園已推出優先通行證，減少客人排隊時間，並會做好人流管理，又會設指示牌，盡量滿足客人需要。

另外，海洋公園發展「重生方案」救亡，引入外判將山下園區改為免費入場，山上設施則會採用逐項收費，以「建設、營運、轉移」的BOT模式發展，公園正就新園區進行為期8周的投標預審，邀請有意競投者作出申請，期望年尾至下年初正式招標。劉鳴煒透露，有關預審程序已於本月初啟動，目前反應積極，上周公園曾進行簡介會，有數十間地產發展商及娛樂休閒供應商參與，更有發展商派了專業顧問來聽。有意競投者 須於下月中前遞交設計上的營運想法，明年年初進行正式招標，期望明年上半年落實方案。

水上樂園佔地約70萬平方呎，共有27個室內及室外景點遍布於五個主題區域。水上樂園周一至周五的營業時間為上午10時至下午6時，而周六日將會延長至下午7時。門票將採用「海鮮價」動態定價系統，即售價會根據未來60日的季節性因素、周末或平日等而受影響，每日會有限量早鳥優惠供入場人士搶購。開幕優惠期間，成人票價由320港元起，小童票價由225港元起，而長者及殘疾人士則會有150港元的優惠，惟開幕優惠以後或會調高價格。如需租用儲物箱則需另加120港元至280港元不等。