青年襲警罪成　高院指原審「全世界都犯錯」下令重審

聽障男生被指於2019年9月15日在銅鑼灣，意圖搶去一名高級警司的胡椒噴霧，並令對方跌倒。他於東區裁判法院被裁定襲警罪成，去年11月被判入更生中心。他不服判決，今天（20日）向高院原訟庭上訴，即場獲判得直撤罪，並可向控方取回上訴訟費，但案件就須返回裁判法院重審。法官張慧玲指原審時裁判官及雙方律師均有犯錯，令上訴人不能獲得公平審訊。不過由於案件涉及社會事件且有其嚴重性，不能就此不了了之，故雖然上訴人在獲保釋前已在更生中心服刑7星期，但仍應讓上訴人在公平情況下再接受審訊，故下令發還案件。

由於20歲上訴人羅鎮傑有嚴重聽障，故高院今天作出特別安排，除安排傳譯員在上訴人耳邊覆述庭上說話，傳譯員的口罩亦有特別設計，在中間開了一個洞及加上透明薄膜，好讓上訴人看到傳譯員的口型。

張慧玲法官於案件開始時先表示，上訴方的上訴理據，基本上都是指上訴人沒有獲得公平審訊。法官表明案件並非雞毛蒜皮，且與社會運動有關，上訴人涉嫌搶奪胡椒噴霧的案情亦很嚴重。不過法官指「本案是有啲問題」，上訴人在原審時，只在爭議可否將招供詞呈堂的特別程序期間作供，但他當時的代表律師，卻在正審程序時採納有關證供。法官指辯方並不可以這樣做，但控方及原審裁判官鄭紀航均無提出此做法有問題。

法官又指，原審裁判官其後批准把上訴人的招供詞呈堂，當中一句為上訴人向警員說「對唔住我一時衝動，阿sir畀次機會。」但原審裁判官其後問辯方律師，上訴人是否說過「我一時衝動打警察，對唔住阿sir。」辯方律師卻承認上訴人有這樣說過。法官指上訴人根本沒有說過就「打警察」道歉，上訴人可能只就其一時衝動道歉，與因打警察而道歉很不同。但原審裁判官可能會以為上訴人曾作此招認來作考慮。法官認為在此事上，控辯雙方與裁判官「全世界都犯錯」。雖然上訴人在爭拗招供詞可否呈堂時，曾在接受控方盤問時同意控方說法，但法官指出，有關程序一般人都不容易明白，更何況上訴人有嚴重聽障，須經傳譯員及耳機傳譯。而耳機有可能受到干擾，傳譯員又戴着口罩，令上訴人看不到口型，故上訴人有可能在作供時詞不達意。