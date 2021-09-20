筲箕灣明華大廈過渡性房屋周四起可申請　月租最高3300元

港人一屋難求，為紓緩房屋供應不足的問題，政府早前推出過渡性房屋協助公屋輪候市民改善生活環境。而筲箕灣阿公岩道明華大廈，日前香港房屋協會將現有住宅樓宇內的空置住宅單位改裝，提供200個單位作過渡性房屋用途，預計受惠人數可達400人。房協於今日(20日)宣布，2至4人家庭申請、輪候公屋申請達3年或以上人士，可於本周四(23日)至10月6日申請該過渡性房屋，而每月的暫准居住證費用將介乎1,440至3,300港元。

筲箕灣阿公岩道明華大廈建於60年代，現正進行重建工程，而第3期重建計劃內的A至E座，預計於2028年開始，目前已停止進行單位編配。而當中有部分空置單位翻新作「暫租住屋」，首批會推出逾100個單位，隨陸續有家庭遷出，將會騰空更多單位用作「暫租住屋」。

明華大廈「暫租住屋」只接受2至4人家庭申請，且其輪候公屋申請已獲登記達3年或以上，即登記日期應為2018年10月7日或之前。而「暫租住屋」內的單位分為2種，其一是2至3人家庭單位，內部樓面面積約16至29平方米，每月暫准居住證費用約1,440至2,700港元；另一種則可供4人家庭之用單位，內部樓面面積約32至45平方米，每月暫准居住證費用約2,100至3,300港元。

申請期由本月23日至10月6日，房協將於今年10月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，然後根據申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信予申請人進行審核和單位編配程序。首批成功申請家庭預計最快可於今年第4季入伙，並可透過郵寄、親身或經房協網站遞交申請表格。