文憑試去年約6000畢業生離港升學　逾30%選擇赴內地進修

首屆文憑試(DSE)自2012年舉行，10年來已有近65萬名考生應考，根據教育局最新的《中六學生出路統計調查》，去年(即2020年DSE考生)約有15%，即約6,000名中六畢業生選擇在香港以外地區繼續升學，而當中逾30%選擇到內地進修；至於到非華語地區升學，則以英國較受歡迎，約佔18%，其次為澳洲、加拿大等。

新一期《文憑試快線》今日(20日)發布，訪問了幾位DSE畢業生，其中畢業於英國牛津大學(University of Oxford)，獲頒哲學、政治及經濟文學士學位的Walter表示，DSE核心科目有助鍛煉語言和思維能力，亦容讓同時選修文科和理科，建立跨學科學習的基礎。

他又指，選擇到英國升學是因為哲學、政治及經濟系為英國特有的課程，提供跨人文、社會科學學科的訓練，符合發展興趣。

至於到內地升學的學生方面，目前就讀於清華大學計算機科學與技術學士學位課程的2021年DSE考生Anson表示，考畢DSE後透過清華大學推薦生計劃提前獲錄取，高中課程為升學奠下基礎，在全球化的時代，希望走出舒適區，體驗不同的學習環境。

他又指，內地在創科、互聯網等多個領域都處於世界領先水平，同時十分重視科研和教育，到內地升學能為將來的生涯規劃及事業發展提供更多的可能性，而清華大學不但學術表現出色，亦具國際聲望。