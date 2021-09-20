環保局擱置興建行車隧道　龍鼓灘原居民提司法覆核

政府早年提出改善屯門稔灣路及深灣路的計劃，以配合新界西堆填區擴展計劃，並曾考慮興建隧道連接堆填區一帶，惟最終以不符成本效益為由，剔除有關隧道方案。有龍鼓灘原居民上周五（17日）入稟高等法院提司法覆核，指當局剔除隧道方案的決定並不合理，要求推翻有關決定。

申請人是劉廣文，答辯人是環境局局長及環境保護署署長。劉是龍鼓灘沙埔崗村的原居民，自1954年便居於此，他亦是龍鼓灘村公所的成員。入稟狀指，2013年起，因應新界西堆填區擴展計劃，政府展開稔灣路及深灣路改善計劃的研究。至2021年3月，當局表示，由於推算連接新界西堆填區至元朗或屯門的行車隧道造價將超過100億港元，考慮到龍鼓灘一帶的居民數目，認為興建隧道並不合乎成本效益，於是將有關興建隧道的方案自改善計劃中剔除，該方案不會獲得資助。

申請人認為，當局在評估隧道方案時，應優先考慮龍鼓灘居民的利益，而非運輸流量或成本效益。而事實上，當局在衡量交通流量時，只考慮當區居民數量，完全忽視進出該區的垃圾車、到曾咀靈灰安置所掃墓及到訪污泥處理設施T-Park的人士，做法並不合理。此外，當局在決定剔除有關興建隧道方案前，沒有諮詢運輸及房屋局或食物及衞生局等相關部門，亦沒有讓最受政策影響的龍鼓灘居民發表意見，認為這屬於程序不公。