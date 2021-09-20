黎智英監獄度中秋　胞兄及兩子探監愁眉不展

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行合共判囚20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(20日)已服刑157日，其長子黎見恩及次子黎耀恩與黎的胞兄今聯袂到赤柱監獄探監，3人現身時均沉默不語、一臉愁容，疑為黎的官司感苦惱。

黎智英要在獄中度過中秋節，下午約3時，黎的長子黎見恩、次子黎耀恩與黎的胞兄乘坐7人車抵達赤柱監獄。黎見恩黎耀恩原快步走入監獄，而黎的胞兄落車時未有戴上口罩，及後2人發現伯父未有及時跟上，在院所前駐足等候，會合後轉乘接駁車前往探監。3人在獄中與黎智英短敍約個半小時，於下午約4時半離開上址。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。黎另於2017年六四集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，陳志全及其男友人、岑敖暉太太及郭家麒太太今早亦到場探監，並於今早約10時完成探訪離開。