民間電台脫非法廣播罪　高院判原審犯錯但不重審

「民間電台」及其台長「阿牛」曾健成涉嫌於2014年非法廣播被起訴。案件在2018年審訊時，辯方指票控被告的通訊辦職員本身並無官方豁免權，在接收非法廣播時亦涉觸犯了《電訊條例》，屬非法搜證兼自招入罪。最終通訊辦職員拒絕繼續作供，裁判官彭亮廷裁定表證不成立，兩名被告被放生。事後律政司其後提出案件呈述上訴，案件今年7月在高院原訟庭審理後，法官黃崇厚今天（20日）裁決，裁定原審裁判官的決定犯錯，判律政司上訴得直。但考慮到案發至今時隔已久，如重審會有令審訊不公平、過程不暢順的風險，法官因此拒絕律政司的重審申請。

法官在判詞表示，法庭首先需要考慮「官方」一詞如何解釋，及接收廣播的通訊辦職員是否「官方」一員、及為「官方」行事。法官認為一般而言，如果情況恰當，「官方」可以涵蓋在履行本質上是政府功能或權責的機構。而通訊辦是政府部門，據條例規定其職員在支援通訊局總監執行刑事法則時，職員是以官方身份行事。即使職員是用自己的手機配合行動，亦是以官方身份行事。法官因此裁定，案中2名通訊辦職員的行為屬官方行為，他們的行為不受《電訊條例》的刑事法約束，故原審裁判官在法律上犯錯。亦因他們不受刑責約束，原審裁判官在審訊時，對他們作出關於自招入罪的警誡，亦屬法律上犯錯。

就案件應否重審，法官指本案在2014年發生，有所拖延亦非出於控方不當延誤。控方指拖延至去年才正式展開案件呈述程序，是因為答辯方堅持要取得整個審訊的謄本。法官就指答辯方要求提取整個謄本，難以說是完全無理。在考慮整體情況後，法官認為重審並不需要及不恰當，故拒絕作重審頒令。