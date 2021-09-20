澳門大學時任行政主任涉貪　助承建商取得2.2億元工程被查

澳門廉政公署偵破一宗涉及澳門大學工程的貪污及偽造文件案。澳大一名「校園管理及發展部─工程處」時任行政主任，在住宿式書院建造工程的外判過程中，涉嫌協助承建商製作標書，偽造標書文件，並親自參與部分評標工作，最終該承建商獲得有關工程。其後該行政主任持有股份的一間新成立的工程公司，則獲得承建商外判部分項目作為回報條件。涉案工程金額約為2.2億澳門元，同案合共有5人移交檢察院處理。

廉署去年6月底收到澳大來函檢舉，隨即立案調查。案情顯示，該名行政主任在建造住宿式書院的整個外判過程中，實際參與立項建議、招標及評標等工作，但從未向澳大申報及申請避嫌。行政主任熟知澳大內部預算金額，建議涉案承建商訂定接近預算的金額，並利用澳大電腦親自協助涉案承建商製作投標文件，虛報涉案承建商具有兩項校園建造工程的經驗，並且參與了建設的工作。涉案承建商為作回報，在投得工程項目後，把部分工程外判給該名行政主任持有股份且專為此工程而成立的新公司。

廉署經過深入調查並發現，該名行政主任涉嫌將澳大其他工程的機密資料不法透露給另一工程公司，協助該公司取得了澳大的雨篷建造工程外判等。該名行政主任及其公司的其餘兩名股東，涉嫌觸犯受賄作不法行為和偽造文件罪，該名行政主任還涉嫌觸犯違反保密罪。涉案承建商兩名負責人則涉嫌觸犯行賄罪及偽造文件罪，案件已移交檢察院處理。