警大埔將軍澳打擊單車及交通違例　 3日發46張傳票

大埔警區人員打擊單車及交通違例。

大埔警區人員一連三日(18日至20日)在區內進行多次打擊單車使用者違規的執法行動。行動中，人員合共發出46張傳票，當中主要涉及無明顯需要而在行人路上騎踏單車或違反道路交通規例等相關違例事項。期間更與各持份者緊密合作，向市民派發教育宣傳單張，提醒市民在騎踏單車時遵守法規，以提升市民及道路使用者的交通安全意識。

另外，警方留意大批市民將會於中秋節假日時間選擇到大埔郊區進行戶外活動，引致大埔中心、汀角路前往三門仔、大尾督、新娘潭至烏蛟騰及流水嚮道一帶道路十分擠塞，所造成的違例泊車對於市民召喚緊急服務、公共運輸服務、附近居民的出入及其他道路使用者均帶來負面影響。警方將持續嚴厲執法行動，除了會多次票控有關造成交通阻塞的違例車輛及檢控司機外，亦可能將對其他道路使用者構成危險的車輛拖走而不會預先作出警告。

此外，將軍澳警區於今日起一連三日(20至22日），加強於區內，包括清水灣道、大坳門道、清水灣大坳門郊野公園、唐俊街及將軍澳南一帶進行交通執法行動，以確保道路及所有緊急車輛通道暢通。

警方將針對違例泊車採取多次票控，並將可能造成嚴重阻礙或危害道路使用者安全的違泊車輛即時拖走。市民應該盡量乘搭公共交通工具，不要違例泊車，以免造成交通阻塞及阻礙緊急救援車輛處理突發情況。

警方提醒市民，千萬不要煲蠟或燃放孔明燈，以免造成火警或發生任何意外，於外出慶祝節日時仍需遵守限聚令及其他防疫法例，同心對抗疫情。