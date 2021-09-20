6月就業人數按年跌0.4%　製造業成重災區減少5000人

本港失業率持續回落，但政府統計處今日(20日)公布，今年6月就業及職位空缺統計數字，與上年同期比較，統計調查所涵蓋的行業，私營機構總就業人數下跌0.4%，即減少11,700人；而職位空缺數目為45,440個，較上年同期增加16%，即6,320個。就業人數減少的行業以製造業為重災區，按年下跌6%，減少5,000人。

統計處指出，今年6月所有涵蓋行業合共僱用2,707,300人，惟與去年同期比較，多個選定行業的就業人數有所減少，主要行業包括製造業下跌6%，減少5,000人；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業下跌4.2%，減少7,400人；進出口貿易業下跌3.5%，減少13,800人；批發業下跌2.9%，減少1,500人；藝術、娛樂、康樂及其他服務業下跌2.7%，減少3,300人。

另一方面，就業人數增加的行業主要有建築地盤（只包括地盤工人），上升8.6%，增加8,500人；人類保健服務業上升3.3%，增加4,600人；住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）上升3.1%，增加1,100人；地產業上升2.4%，增加3,300人。

而在45,440個私營機構職位空缺當中，金融及保險業佔4,980個，教育業佔4,930個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔4,460個，住宿護理及社會工作服務業佔4,050個。