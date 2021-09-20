乳癌患者接受正電子掃描較15年前倍增　醫生倡確診2期才使用

香港乳癌基金會的乳癌資料庫今日(20日)發布第13號年度報告，發現整體患者術前接受正電子掃描(PET掃描)的比率，在過去15年增加超過1倍。雖然該技術較傳統掃描更有效了解癌細胞轉移情況，但由於收費頗高，可達1.8萬港元，故有醫生建議讓較高期數，如2期或以上的病人採用PET掃描。

養和醫院核子醫學專科醫生黃月紅表示，PET掃描是一種非入侵性的成像技術，利用定性及定量代謝資訊，提供關於器官功能的影像，病人只需注射小量放射性藥物，而藥物會累積在腫瘤細胞內，通過掃描，便可將癌細胞所在位置呈現。

她又指，注射的放射性藥物不會殘留在身體，會排出體外，而且風險低。不過，香港乳癌基金會管治委員會委員邱振中則指出，PET掃描的技術相對較新，故收費最高可達1.8萬港元，加上仍有暴露輻射的風險，因此建議病人慎選。

邱續稱，採用乳房X光造影、乳房超聲波檢查，以及磁力共振，均是篩查乳癌的有效工具，且價錢一般較PET掃描低廉，病人可在醫生建議下，於確診乳癌後才使用PET掃描，以了解有否擴散情況。

另外，黃補充指，曾接種新冠疫苗的患者，在PET掃描後進行病毒檢測可能會被誤當確診(即假陽性)結果，故建議病人在打疫苗後4至6周才打疫苗，並注射在非乳癌患側的手臂上。