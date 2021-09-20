助理教授涉登入電腦擅改撥款申請資料　不認罪受審

理工大學應用物理系助理教授馮建雄被指於2017年申請學術撥款期間，私自將登入電腦的權限升級，以圖知悉競爭者的申請計劃，及後相關機構發現系統異常揭發事件。他否認4項為不誠實地獲益而取用電腦罪，案件今天（20日）在九龍城裁判法院開審。大學教育資助委員會（下稱教資會）的高級研究主任作供指出，一旦申請人正式呈交申請，他們將不獲授權去更改其資料。

41歲被告馮建雄，報稱是理工大學助理教授。控罪指他在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶；及於2017年11月22日至2018年2月15日，為使其本人或他人不誠實地獲益，而取用大學教育資助委員會的電腦。

控方證人彭藝光於案發時，任職教資會的高級研究主任，負責處理大學教員申請的研究資助。他表示該申請是每年一度，申請人若成功申請，資助金額由10萬港元起跳，最高可達200多萬港元，而平均資助金額是數十萬港元。他表示在2018年2月21日，教資會的技術人員發現被告的申請檔案被非法改動，當中涉及20處更改，包括申請項目的學術領域，由醫學相關的研究改變為植物學研究。彭強調申請人要在每年11月下旬的截止期限前呈交申請，之後他們將不獲授權去更改其資料。