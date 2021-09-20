電工爭執捏斃女友認誤殺　官索精神報告押後判

曾因有抑鬱症狀及自殺傾向入住精神病院，報稱任電工的中年男子，在前年9月於其女友位之屯門安定邨寓所，將其女友勒斃。其後女死者的親友上門找人，發現女死者陳屍屋內，而男子亦在單位內。警方其後將男子拘捕，他稱當時女友向他發脾氣，罵他「癲佬」並襲擊他，他最終扼着女友頸致對方失去知覺。男子原本被控謀殺，他今天（20日）於高院原訟庭改認誤殺罪，獲控方接納。法官決定先為他提取被告2份精神科報告及一份感化官報告，以了解被告背景，將案押後至11月4日判刑。

被告林國榮（58歲，電工）被控於2019年9月9日，在香港謀殺其女友蔣小英（42歲）。林於庭上否認謀殺罪，但以精神狀態減輕罪責作為基礎改認誤殺，得到控方接納。

據控方案情指，被告曾結婚並育有2名成年的兒子，一家居於屯門友愛邨，但其妻於2015年去世。內地出生的死者則曾有2段婚姻，第二段婚姻的丈夫為港人，她其後持單程證來港，丈夫於2015年因肺癌過身，死者續居於他位於安定邨的單位。另外，被告於2019年5月出現精神問題，出現抑鬱症狀、失眠及體重減輕等，並出現自殺念頭，他於同年6月曾進行心臟手術，此後情緒開始不穩。被告及後就其情緒問題到屯門醫院求診，顯示其患上焦慮症及抑鬱症。其後他又再出現自殺念頭，於8月3日至22日入住青山醫院接受治療，其後獲准回家，但仍須定期回醫院覆診。

案發當日，被告覆診後約與死者見面。當日較早時間，死者曾向友人稱被告變得自私，打算與被告分手。被告與死者於當日下午同到死者住所單位。翌日早上，死者工作的酒店致電死者家人，稱死者沒有上班。家人致電被告查問死者下落，發現被告胡言亂語，遂於當日親自到死者單位，發現被告在單位內，拒絕不肯打開鐵閘。在力勸下家人終獲進入單位，發現死者陳屍床上，雙眼被眼罩蓋住。警方於單位內發現，被告寫給向兒子等人的道歉字句。死者屍體經驗屍後發現其頸項有瘀痕，死因為頸項受壓下導致窒息。

被告於警誡會面下稱，案發當日他前往死者的寓所，詢問死者為何性情大變，反被死者稱是「癲佬」，被告感到非憤怒及受到傷害，兩人因此爭執。期間死者曾腳踢被告及擊打他的胸口，被告其後從後箍著死者頸部，直至死者不再郁動。被告稱其後他用被子蓋住死者身體，再以眼罩蓋著死者雙眼。因為怕死者大叫，故曾用膠紙封住死者的眼、鼻及咀。被告之後曾服用大量從青山醫院取得的藥物，並寫下給予家人的字句，之後便沒有記憶，醒來時發現已身處醫院。