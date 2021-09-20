水警海關將軍澳聯合反走私　檢1300萬貨包括月餅魚翅花膠

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警港口分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，根據情報及經深入調查，於上周六(18日)凌晨約1時在將軍澳佛堂澳展開聯合反走私行動。

行動中，人員發現10名形迹可疑的男子於佛堂澳新發展區沿岸徘徊，其後一部泥頭車駛進附近空地，卸下一批貨物後離開。該10名男子隨即以人鏈方式將貨物搬往沿岸位置。其後泥頭車返回上址並卸下一個環保斗，該批男子即上前搬出環保斗內貨物，並將所有貨物搬往一艘快艇上。

人員隨即採取行動，泥頭車立即向將軍澳工業區方向駛去，同時岸上男子亦登上快艇高速駛離現場，並向東南方向逃去。人員遂展開追截，惟該快艇最終在香港東面水域往內地方向逃離。

行動中，執法人員共檢獲171箱及50袋懷疑走私貨物，當中包括一批月餅、乾花膠、乾魚翅、集成電路、電子零件、藥劑製品、化妝品、名牌衣物、手袋及一個環保斗，市值共約1,300萬港元。

人員首次發現不法分子會利用環保斗運載大量懷疑走私物品，相信是中秋節臨近，不法分子將大量相關貨物走私往內地，以應付內地需求。案件交由海關人員繼續跟進。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。