議員憂電檢修例有漏洞　未能規管網上放映違規電影

商務及經濟發展局今年6月更新電影檢查員指引，早前向立法會提交《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，當中建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權政務司長可撤銷就不利國安影片已發出的核准證明書。相關草案委員會今(20日)完成審議所有條文，當局盼於今屆會期內恢復二讀。有議員擔心草案出現漏洞，將未能規管於網上放映的違規電影。

議員陸頌雄擔心草案可能會出現漏洞，若涉違規的電影並非於正規電影院播放，可能改為上載至互聯網、雲端伺服器、或以外置儲存器(USB)播放電影，甚至自稱只是短片，質疑修例後的法例未能有力規管。

商經局副秘書長黃宗殷指放映定義廣泛，不單止傳統電影院，透過串流、互聯網、或USB放映，只要在場有其他人士觀看，亦算是放映的一種，條例能夠規管，但指市民在家中自行觀看則不再條例監管範圍內。

另一方面，條例有否追溯期、舊電影重新上映會否被規管亦是議員關注事項之一。陸頌雄指若原來擁有准影證的舊電影現時被發現涉違《港區國安法》，有需否主動通知當局，而議員謝偉俊亦關注當局會否要求舊片的負責人向當局提交放映資料，當中又有否追溯期。黃指電影若在條例生效前上映，當局不會要求電影負責人向當局提供電影上映時間和地點等資料。

對於電影負責人能否就當局的決定作出上訴，黃指原先設有的審核委員會，會處理不涉國家安全問題而又未能上映的電影的上訴要求，惟因涉不利國家安全而被決定不能上映的電影，委員會則未能處理有關上訴，但強調相關電影負責人仍可作出司法覆核。

草案委員會今日完成所有條文審議工作，當局其後會向內務委員會報告，並希望於今屆立法會會期完結前，即10月27日前，於立法會會議上恢復條例草案二讀辯論。