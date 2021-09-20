石雕大王寓所外花園被收地　數千文物部分搬遷時損毀

有「石雕大王」之稱的古董收藏家汪裕祖，早年曾向政府租用其大埔樟樹灘大宅前，約7萬呎的政府土地作花園，以擺放數以千計的古董石雕，至2016年12月時終止租約，政府收回該用地，惟事件擾攘至去年尾仍未解決，地政總署遂派員拆卸大宅四周搭建的木屋及圍封鐵絲網。至上周二(14日)，約有30名地政署人員及拆遷工人再到汪裕祖住宅，要求汪即時搬出財物。雖然汪裕祖獲十八鄉鄉事委員會前主席梁福元同意，將古董搬往其經營的元朗大棠有機生態園，惟時間緊迫，數千件文物仍未及搬遷完畢，部分文物於搬遷時更出現損毀。汪已向高等法院入稟申請禁制令，要求署方停止行動。

梁福元今(20日)向東網透露曾與汪裕祖溝通，得知該地擺放的石雕等文物歷史悠久，共有數千件，且部分可能有逾千年歷史，遂義務協助汪搬遷文物至元朗大棠有機生態園，認為有必要保育，以傳承中國文化。

梁指出，由今年年初起已開始搬遷文物，惟文物數量眾多，更指「已搬了上百次貨車！」惟至現時仍未完成。梁又稱該批文物歷經風化，搬遷時遭到損毀，又需要找到有上蓋地方保存。期望日後可找專家幫忙，修復文物並撰寫有關文物歷史，並計劃以後可開放公眾參觀。

該塊花園用地早年獲政府以土地牌照方式按年批租，至2005年改以短期租約方式續租，租約至2016年12月終止，政府擬出售該地而將用地收回，地政總署遂要求汪裕祖將石雕等移走並交還土地，惟事件擾攘至今仍未解決。而地政總署今日回覆東網查詢時表示，由於個案已進入司法程序，地政總署不宜評論。